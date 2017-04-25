Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,020-1,270 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,020-1,270 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,020 1,270
Makarnalık buğdaylar 1,033 1,035
Ekmeklik diğer buğday 1,003 1,040
Düşük vasıflı buğdaylar 0,820 1,146
ARPA
Yemlik arpalar 1,020 1,070
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,891 0,899
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,150 3,616

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