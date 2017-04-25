Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,020-1,270 liradan satıldı.



Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,020 1,270 Makarnalık buğdaylar 1,033 1,035 Ekmeklik diğer buğday 1,003 1,040 Düşük vasıflı buğdaylar 0,820 1,146 ARPA Yemlik arpalar 1,020 1,070 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,891 0,899 BAKLİYATLAR Fasulye 3,150 3,616