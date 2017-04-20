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Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik buğdayın kilogramı 0,961-1,007 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik buğdayın kilogramı 0,961-1,007 liradan satıldı.

KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik diğer buğday 0,961 1,007
Düşük vasıflı buğdaylar 1,152 1,152
ARPA
Yemlik arpalar 1,043 1,043
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,879 0,892

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