Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik buğdayın kilogramı 0,961-1,007 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik buğdayın kilogramı 0,961-1,007 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik diğer buğday
|0,961
|1,007
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,152
|1,152
|ARPA
|Yemlik arpalar
|1,043
|1,043
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,879
|0,892
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