Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik buğdayın kilogramı 0,961-1,007 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik diğer buğday 0,961 1,007 Düşük vasıflı buğdaylar 1,152 1,152 ARPA Yemlik arpalar 1,043 1,043 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,879 0,892