Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,196-1,267 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,196 1,267 Makarnalık buğdaylar 1,004 1.004 Ekmeklik diğer buğday 1,067 1,191 Düşük vasıflı buğdaylar 0,903 1,263 ARPA Yemlik arpalar 1,028 1,028 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,889 0,894