Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,196-1,267 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,196-1,267 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,196
|1,267
|Makarnalık buğdaylar
|1,004
|1.004
|Ekmeklik diğer buğday
|1,067
|1,191
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,903
|1,263
|ARPA
|Yemlik arpalar
|1,028
|1,028
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,889
|0,894
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