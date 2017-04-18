Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,212-1,266 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,212 1,266 Makarnalık buğdaylar 0,989 1.004 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,165 1,165 Ekmeklik diğer buğday 0,998 1,057 Düşük vasıflı buğdaylar 0,905 1,263 ARPA Yemlik arpalar 0,991 1,016 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,811 0,900 BAKLİYATLAR Fasulye 3,487 3,487