Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,903-1,253 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,903-1,253 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,903
|1,253
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,054
|1,054
|Ekmeklik diğer buğday
|0,997
|1,043
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,851
|1,034
|ARPA
|Yemlik arpalar
|1,001
|1,001
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,899
|0,907
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