Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,903-1,253 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,903 1,253 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,054 1,054 Ekmeklik diğer buğday 0,997 1,043 Düşük vasıflı buğdaylar 0,851 1,034 ARPA Yemlik arpalar 1,001 1,001 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,899 0,907