Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,110-1,240 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,110-1,240 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,110
|1,240
|Ekmeklik diğer buğday
|0,956
|1,044
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,963
|1,240
|ARPA
|Yemlik arpalar
|0,989
|0,989
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,838
|0,918
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,926
|2,926
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