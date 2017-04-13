Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,110-1,240 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,110 1,240 Ekmeklik diğer buğday 0,956 1,044 Düşük vasıflı buğdaylar 0,963 1,240 ARPA Yemlik arpalar 0,989 0,989 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,838 0,918 BAKLİYATLAR Fasulye 2,926 2,926