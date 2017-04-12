Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,216-1,227 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,216-1,227 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,216
|1,227
|Ekmeklik diğer buğday
|1,035
|1,176
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,071
|1,199
|ARPA
|Yemlik arpalar
|0,968
|0,976
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,893
|0,905
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,656
|3,656
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