Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,216-1,227 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,216 1,227 Ekmeklik diğer buğday 1,035 1,176 Düşük vasıflı buğdaylar 1,071 1,199 ARPA Yemlik arpalar 0,968 0,976 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,893 0,905 BAKLİYATLAR Fasulye 3,656 3,656