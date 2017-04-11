Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,036-1,215 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik beyaz sert buğday 1,076 1,076 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,036 1,215 Ekmeklik diğer buğday 1,014 1,014 Düşük vasıflı buğdaylar 0,936 1,198 ARPA Yemlik arpalar 0,954 0,954 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,886 0,898 BAKLİYATLAR Fasulye 3,857 3,857