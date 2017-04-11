Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,036-1,215 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,036-1,215 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,076
|1,076
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,036
|1,215
|Ekmeklik diğer buğday
|1,014
|1,014
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,936
|1,198
|ARPA
|Yemlik arpalar
|0,954
|0,954
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,886
|0,898
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,857
|3,857
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