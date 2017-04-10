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Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,031-1,214 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,031-1,214 liradan satıldı.

KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar 0,977 0,977
Düşük vasıflı buğdaylar 0,956 1,241
Ekmeklik diğer buğday

 0,977 1,065
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,031 1,214
ARPALAR
Yemlik Arpalar 0,940 0,975
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,666 0,902
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,700 3,721

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