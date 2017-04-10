Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,031-1,214 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,031-1,214 liradan satıldı.
KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|0,977
|0,977
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,956
|1,241
| Ekmeklik diğer buğday
|0,977
|1,065
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,031
|1,214
|ARPALAR
|Yemlik Arpalar
|0,940
|0,975
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,666
|0,902
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,700
|3,721
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