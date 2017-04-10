Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,031-1,214 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Makarnalık buğdaylar 0,977 0,977 Düşük vasıflı buğdaylar 0,956 1,241 Ekmeklik diğer buğday



0,977 1,065 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,031 1,214 ARPALAR Yemlik Arpalar 0,940 0,975 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,666 0,902 BAKLİYATLAR Fasulye 3,700 3,721