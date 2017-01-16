Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,070-1,191 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAY Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,070 1,191 Ekmeklik diğer buğday 0,905 0,994 Makarnalık buğdaylar 0,972 0,972 Ekmeklik beyaz sert buğday 1 1 Düşük vasıflı buğdaylar 0,914 1,151 ARPA Arpalar 0,838 0,838 Yemlik Arpalar 0,832 0,846 DİĞER HUBUBAT Mısır 0,729 0,782 Fasulye 3,9 3,9