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Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,070-1,191 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,070-1,191 liradan satıldı.

KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAY
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,070 1,191
Ekmeklik diğer buğday 0,905 0,994
Makarnalık buğdaylar 0,972 0,972
Ekmeklik beyaz sert buğday 1 1
Düşük vasıflı buğdaylar 0,914 1,151
ARPA
Arpalar 0,838 0,838
Yemlik Arpalar 0,832 0,846
DİĞER HUBUBAT
Mısır 0,729 0,782
Fasulye 3,9 3,9

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