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Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,009-1,161 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,009-1,161 liradan satıldı.

KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAY
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,009 1,161
Ekmeklik diğer buğday 0,926 0,938
Makarnalık buğdaylar 1,026 1,033
Düşük vasıflı buğdaylar 0,934 1,183
ARPA
Arpalar 0,831 0,831
Yemlik Arpalar 0,802 0,802
DİĞER HUBUBAT
Mısır 0,714 0,777
Fasulye 3,001 4,157

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