Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,009-1,161 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAY Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,009 1,161 Ekmeklik diğer buğday 0,926 0,938 Makarnalık buğdaylar 1,026 1,033 Düşük vasıflı buğdaylar 0,934 1,183 ARPA Arpalar 0,831 0,831 Yemlik Arpalar 0,802 0,802 DİĞER HUBUBAT Mısır 0,714 0,777 Fasulye 3,001 4,157