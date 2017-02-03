Konya Tekerlekli Sandalyeyle Geldiği Hastaneden Yürüyerek Çıktı-2

Konya Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı-2.

Konya Tekerlekli Sandalyeyle Geldiği Hastaneden Yürüyerek Çıktı-2

Konya Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı-2

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Hastane, Konya