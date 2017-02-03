Konya - Tekerlekli Sandalyeyle Geldiği Hastaneden Yürüyerek Çıktı

Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı



KONYA'da 1.5 yıl önce geçirdiği kaza sonrası omuriliği zedelenen ve doktorlar tarafından bundan sonra sol ayağını kullanamayacağı ve koltuk değneksiz yürüyemeyeceği söylenen 25 yaşındaki Ali Kemal Yavuz, 6 ay süren kesintisiz fizik tedavinin ardından ayağına taktığı ortopedik aparatla yürümeye başladı.



Muhasebecilik yapan Ali Kemal Yavuz, geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 20 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Ali Kemal Yavuz'a, doktorlar tarafından omuriliği zedelendiği ve bundan sonra yürüyemeyeceği söylendi. Sol ayağını kullanamadığı için tekerlekli sandalyeyle hastaneden taburcu ola Ali Kemal Yavuz, özel sağlık kuruluşlarında fizik tedavisi oldu, ancak iyileşme görülmedi. Son olarak Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi'ne gelen Ali Kemal Yavuz'a yoğun bir fizik tedavi uygulaması yapıldı. Tedavinin ilk başlarında tek baston kullanmaya başlayan Ali Kemal Yavuz, daha sonra diğer koltuk değneğini de bırakarak ayağına dıştan takılan ortopedik aparat sayesinde yürümeye başladı.



YOĞUN FİZİK TEDAVİ



6 ay sürekli aldığı fizik tedavinin ardından yürümeye başlayan Ali Kemal Yavuz, şunları söyledi:



"Sol ayağımda hareket yoktu ve his kaybı vardı. Bugüne kadar farklı sağlık kuruluşlarında fiziki tedavisi oldum ama iyileşme yoktu. Bu hastanede 6 ay boyunca sürekli fizik tedavisi oldum. Burada tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle gelmiştim, artık yürüyerek çıkabiliyorum."



Hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Selin Turan Turgut da, şöyle konuştu:



"Ali Kemal'in geçirdiği kaza sonrası belden aşağısı tutmuyordu ve tek başına yürüyemiyordu. Tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiriyordu. Morali çok bozuktu. Devlet, bu tür hastaların ücretlerini ödeyerek belirli seanslarla fizik tedavi almasına izin veriyor. Sürekli bir fizik tedavi almaları mümkün olmuyor. Ama biz hastamız genç olduğu ve umut gördüğümüz için destek olduk. Seans sayılarını uzattık ve 6 ay boyunca düzenli olarak fizik tedaviye geldi. Tam bir aile ortamında tekerlekli sandalyeden aşamalı olarak çift bastona, daha sonra tek bastona ve son olarak da ayağına dışarıdan takılan ortopedik alet ile yürümeye başladı.??



YÜRÜYEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU



Fizyoterapist Yasin Yasavul da, Ali Kemal'in doktorların yürüyemez demesi üzerine büyük bir moral bozukluğu ile hastaneye geldiğini hatırlatarak, ??Hiç yürüyemeyeceğini düşünüyordu. Onun için ilk önce psikolojik destek verdik ve ardından tedaviye başladık. Hiç kas gücü olmadığı için önce ayağında güçlendirme hareketleri yaptırdık. Daha sonra elektro tedavi uyguladık.??