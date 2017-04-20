Konya Şehit Polis Memuru, Son Yolculuğuna Uğurlandı-2

(Tür: Yurt)

Konya Şehit Polis Memuru, Son Yolculuğuna Uğurlandı-2

(Tür: Yurt)

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