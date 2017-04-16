Konya, Seçilmiş Sandık
Konya, seçilmiş sandıkKONYA'da kentin gelen sonucu vermesi tahmin edilen 1414 nolu sandıkta 208 evet, 131 hayır oyu çıktı.
Konya, seçilmiş sandık
KONYA'da kentin gelen sonucu vermesi tahmin edilen 1414 nolu sandıkta 208 evet, 131 hayır oyu çıktı.
Konya'da Nişantaşı Mahallesi'ndeki İbrahim Yapıcı İlkokulu'ndaki 1414'nolu sandıkta 344 seçmen oy kullanırken, 5 oy geçersiz sayıldı. Sandıktan 208 oy evet, 131'de hayır oyu çıktı.
Öte yandan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun oyunu kullandığı merkez Meram İlçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmaya geldi. 2240'nolu sandıkta kullanılan 370 oydan, 14'ü geçersiz sayılırken, 249 evet, 107 hayır oyu çıktı.