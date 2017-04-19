Konya Savunma Sanayi Zirvesine Hazırlanıyor

Savunma sanayindeki güçlü yapısıyla öne çıkan Konya; Aselsan, Havelsan, MKE, Roketsan gibi ana sanayi üreticileri ile Konyalı sanayicileri bir araya getirecek savunma sanayi zirvesine hazırlanıyor.



Yapılacak zirve hakkında açıklamalarda bulunan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, oda olarak 24-25 Nisan'da Konya Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri düzenleyeceklerini, iki gün boyunca devam edecek zirvede oluşturulacak sergi alanında firmaların ürünlerini sergileyeceklerini söyledi. Kütükcü, ikili iş görüşmelerinin de yapılacağı zirveye katılmak isteyen sanayicilerin www.savunma.kso.org.tr adresinden kayıt yaptırabilecekleri bilgisini de verdi.



"Savunmadaki rekabet gücümüz Ur-Ge ile artacak"



Memiş Kütükcü, Konya'nın savunma sanayinde ülkenin önde gelen şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "Konya'yı sektörde merkez şehirlerden birisi haline getirmek için çalışıyoruz. Şu anda Beyşehir'deki silah sanayicilerimiz ve şehrimizde sektöre çalışan firmalarımızla Ekonomi Bakanlığı destekli Ur-Ge projesi yürütmek için bir çalışma yürütüyoruz. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde silah sanayicilerimiz daha rekabetçi bir yapıya kavuşacak" dedi.



"Milli projelere tam destek"



Türkiye'nin savunma sanayinde millileşme yolunda attığı adımların gurur verici olduğunu dile getiren Kütükcü, "Savunma alanında 10 yıl önce yüzde 80 dışa bağımlıydık. Bu oran artık yüzde 40'lara kadar geriledi. Ülke olarak savunma sanayi ihracatında dünyada 13. sıradayız. Konya ise ülkemizin savunma ihracatında ciddi katkılarda bulunan, savunma sanayi ihracatında ilk 5'te yer alan bir şehir. Sektör 2016 yılında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 36,8 artırarak 86 ülkeye 36 milyon dolar ihracat yaptı. Bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 14'lük artışla yükseliş ivmesini sürdürdü. Ayrıca ülkemizin milli projelerine de Konyalı sanayicilerimiz önemli destekler veriyor" diye konuştu.



Geçtiğimiz yıl 86 ülkeye ihracat yapan Konya savunma ve havacılık sanayinin en fazla ihracat yaptığı 10 ülke şu şekilde: "ABD, Avustralya, Afganistan, Kanada, İran, Lübnan, Avusturya, Fransa, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti." - KONYA