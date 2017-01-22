Konya Sanayi Sitesi Bekçisi Kulübesinde Ölü Bulundu

Sanayi sitesi bekçisi kulübesinde ölü bulundu



KONYA'da bir sanayi sitesinin bekçiliğini yapan 77 yaşındaki Cevdet Boduk ev olarakta kullandığı kulübesinde ölü bulundu.



Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre sanayi sitesi içerisinde yaklaşık 30 yıldır bekçilik yaparak geçimini sağlayan Cevdet Boduk'un kaldığını kulübedeki sobayı yakmaya giden sanayi esnafı Boduk'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Esnaflar bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Boduk'un öldüğünü tespit etti. Cenaze üzerinde inceleme yapan polis, herhangi bir darp yada yara izine rastlamadı. Cevdet Boduk'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.