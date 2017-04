Konya Polis, At Arabasını Kullanmak Zorunda Kaldı

Polis, at arabasını kullanmak zorunda kaldı



KONYA'nın Kulu İlçesi'nde belediye ait depodan metal kalıpları çalan 21 yaşındaki V.U. polis tarafından yakalandı. V.U. gözaltına alınınca çaldığı eşyaları taşıdığı at arabasını ise bir polis memuru tarafından polis merkezine getirildi.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kulu Belediyesi'ne ait depoda meydana geldi. V.U. depodaki metal kalıpları at arabasına yükleyip kaçmak istediği sırada devriye görevi yapan polis, durumu fark edip durdurdu. V.U. gözaltına alındı. V.U.'nun çaldığı malzemeleri taşığı at arabasını ise bir polis memuru, polis merkezine getirmek zorunda kaldı. V.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



