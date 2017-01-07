Konya Özbek Kadını Öldüren Zanlının Buzda Ayağı Kayınca Eli Tetiğe Gitmiş

Özbek kadını öldüren zanlının buzda ayağı kayınca eli tetiğe gitmiş



KONYA'da 5 arkadaşıyla birlikte bir evde alkol alan İbrahim Şakrak, kendisiyle birlikte başka bir yerde eğlenmek için gelmeyen Özbekistan uyruklu Ranokhon Alıkhanova'ya sinirlendi. İddiaya göre evin önünde pencereye doğru rastgele ateş açtı. Koltukta oturan Alıkhanova başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olaydan 2 gün sonra yakalanan İbrahim Şakrak polise verdiği ifadede "Dışarıda havaya ateş edecektim. Buzdan dolayı ayağım kaydı. Düşerken yanlışlıkla tetiğe bastım" şeklinde kendisini savunduğu öğrenildi.



BAŞKA EVDE EĞLENMEK İSTEDİ



Olay, geçtiğimiz 5 Ocak günü saat 00.10 sıralarında merkez Meram İlçesi Alavardı Mahallesi Akhan Sokaktaki stüdyo dairede meydana geldi. İddiaya göre 39 yaşındaki İbrahim Şakrak ve Özbekistan uyruklu kadın arkadaşı 35 yaşındaki Ronakhon Alıkhanova'nın da aralarında bulunduğu 2'si kadın 5 kişi, birlikte alkol almaya başladı. Bir süre alkol aldıktan sonra Şakrak, kız arkadaşı Alıkhanova'ya 'Haydi başka bir eve gidelim. Orada eğlenelim.' diyerek evden çıkarmak istedi. Bunun üzerine olay günü Ronakhon Alıkhanova ile Antalya'nın Manavgat İlçesi'nden gelen arkadaşı 31 yaşındaki Madina Gapparova bu duruma karşı çıkarak Şakrak'ı evden tek başına gönderdi.



PENCEREDEN GİREN KURŞUNLA ÖLDÜ



İddiaya göre İbrahim Şakrak 1 saat sonra tekrar aynı adrese gelip telefonunu unuttuğunu söyleyerek içeriye girmek istedi. Ancak evdekiler Şakrak'ı içeriye almadı. Yine Alıkhanova'ya kendisiyle gelmesini isteyen Şakrak ile evdeki kadınlar arasında tartışma çıktı. Apartmanın kapısının önünde bulunan İbrahim Şakrak, iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla apartmanın birinci katında bulunan daireye doğru rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu koltukta oturan Ronakhon Alıkhanova pencereden giren ve başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Genç kadının vurulduğunu öğrenen Şakrak ise olay yerinden kaçtı. Evdekilerin çağırdığı ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



BUZDA AYAĞIM KAYDI ELİM TETİĞE GİTTİ



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan İbrahim Şakrak'ı Karatay İlçesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan 16 sabıkası olduğu öğrenilen Şakrak polise verdiği ifade de "Olay günü daha önceden tanıdığımız Özbekistanlı Ronakhon Alıkhanova ve arkadaşı Madina Gapparova'yı Manavgat'tan çağırdık. Ara sıra gelirler burada birlikte alkol alırdık. Onlarla birlikte önce mangal yapıp alkol aldık. Sonra eve geçtik Ronakhon'ı ile dışarıya çıkmak istedim buna karşı çıktılar. Dışarıda havaya ateş edecektim. Buzdan dolayı ayağım kaydı. Düşerken yanlışlıkla tetiğe bastım" şeklinde kendisini savunduğu öğrenildi.



TUTUKLANDI



Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Şakrak tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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