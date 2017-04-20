Konya Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Konya'nın Kulu İlçesi'nde otomobilin kontrolden çıkıp şarampole takla atması sonucu sürücü Mehmet Aziz Hürata yaralandı.
Konya'nın Kulu İlçesi'nde otomobilin kontrolden çıkıp şarampole takla atması sonucu sürücü Mehmet Aziz Hürata yaralandı.
Kaza, bugün 15.30 sıralarında Ankara- Aksaray karayolunu Kulu Makası yakınlanlarında meydana geldi. Mehmet Aziz Hürata yönetimindeki 06 ADU 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyen hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole takla attı. Kazada sürücü Hürata yaralandı. Araç içinde sıkışan Hürata, Kulu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ardından ambulansla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.