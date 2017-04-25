Konya Otomobil Elektrik Direğine Çarptı 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı 1 ölü, 1 yaralı



KONYA'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.



Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Şuayip Çınar (25) idaresindeki 42 DNM 07 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Çınar ve araçta bulunan Mehmet Emin Toslak (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki çeşitkli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Emin Toslak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Çınar'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.



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