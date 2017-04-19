Konya'nın tarihi ve turistik yerlerinin daha fazla ziyaretçi çekmesi hedefleniyor



KONYA - Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çatalhöyük ve Kilistra gibi Konya'nın tarihi ve turistik yerlerinin daha fazla ziyaretçi çekmesi için çalışmalar yapıyor.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde basın mensupları sırasıyla Çatalhüyük, Obruk ve Kilistra'yi gezdi. Tarihi ve turistik yerleri tanıtmayı amaçladıklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "Biz Konya'mızın tarihi, turistik ve kültürel değerlerimizi tanıtmak kapsamında öncelikle şehrimizde, şehrin tanıtımında ciddi anlamda hizmet veren basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte Çatalhöyük'te birlikteyiz. Beraberce Çatalhöyük'ü geziyoruz. Bu programlarımız daha sonraki zamanlarda Kilistra, Beyşehir ve Konya'nın diğer ilçelerindeki tarihi güzel mekanlarımızı birlikte gezerek tanıtmayı amaçlamaktayız. Bu şehirde yaşayan insanlar olarak hepimiz şehrimizin değerlerini çok iyi tanımaya mahkumuz. Eğer biz değerlerimizi çok iyi tanımazsak gelecek olan misafirlerimize tanıtım yapmada bilgi eksikliğimizin bizi getirebileceği nahoş durumlarla karşılaşmayalım. Bu nedenledir ki Çatalhöyük 10 bin yıllık tarihi süreç içerisinde sizlerin de kazı alanında yapmış olduğunuz gezi çerçevesinde gördüğünüz gibi o günkü tarihe, o günkü insanların yaşamlarına ışık tutmaktadır. Çatalhöyük bir yönüyle de tarihte ilk sulu tarımın yapıldığı bir mekan olarak bilinmektedir. Geçen yıl 15 bine yakın ziyaretçisi olan Çatalhöyük'ün sizlerin de katkılarıyla yapacağımız bu tanıtımlarla bu sayıyı daha yukarılara çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.