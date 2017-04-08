Konya'nın Ereğli İlçesinde Kamyonun Çarptığı İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde karayolu çalışması yapan işçi geri manevra yapan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.



Olay, Ereğli ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda çalışma yapan işçilerden Mehmet Doğmuş'a (28) diğer işçilerin içinde bulunduğu Sedat O. İdaresindeki 48 AS 881 plakalı kamyon geri manevra yaptığı sırada çarptı. Kamyonun altında kalan Doğmuş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerin ardından Doğmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA