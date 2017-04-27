Konya Market Hırsızı Çaldığı Sigaralarla Yakalandı

Market hırsızı çaldığı sigaralarla yakalandı



KONYA'da camını kırarak girdiği marketten 6 bin lira tutarında sigara ve para alan 24 yaşındaki Mustafa Ağoğlu, çaldığı sigaraları satmaya giderken yakalandı.



Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre Hasip Büyükdilan'a (40) ait işyerinin camını kırarak içeri giren hırsız, önce elindeki çuvala raflardaki sigaraları doldurdu. Daha sonra kasada bulunan yaklaşık bin 500 lira parayıda alan hırsız 3 dakika içerisinde işyerinden ayrılarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri işyerinin güvenlik kamera görüntelerini incelediğinde şüphelinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Mustafa Ağoğlu'nun olduğunu tespit etti. Şüphelinin çaldığı sigaraları satacağı ihtimali üzerinde duran polis, Ağoğlu'nun gidebileceği adreslerde beklemeye başladı. Polis, olay yerinden 10 kilometre uzaklıkta merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Mustafa Ağoğlu'nu çaldığı sigaralarla birlikte bisiklet üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu bağımlısı ileri sürülen Ağoğlu'nun sigaraları ucuza satarak uyuşturucu temin etmek isteğini söylediği belirtildi. Şüphelinin başka hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığı araştırılıyor.



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