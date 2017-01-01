Konya'da köpeği minibüsün arkasına bağlayarak metrelerce sürükleyen sürücü tepki topladı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.
Dün merkez Karatay İlçesi Büsan Sanayi Sitesi'nde bir sürücünün köpeği minibüsün arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediğini gören vatandaşlar olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde boynuna bağlanan iple kendisini sürükleyen minibüsün hızına yetişemeyen köpek, kar birikintileri arasında sürüklendiği görülüyor. Kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan video vatandaşlardan büyük tepki topladı.
Konya Köpeği, Minibüsün Arkasına Bağlayıp Metrelerce Sürükledi
Konya'da köpeği minibüsün arkasına bağlayarak metrelerce sürükleyen sürücü tepki topladı.
Konya'da köpeği minibüsün arkasına bağlayarak metrelerce sürükleyen sürücü tepki topladı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads