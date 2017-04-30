Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (KİFDER) öncülüğüne Konya Kistik Fibrozis Aile Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı kapsamında, ailelere hastalığa ilişkin bilgi verildi.



Ailelere çeşitli uyarılarda bulunan NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Pekcan, erken tanının önemine işaret etti.



Erken tanı için yeni doğan tarama testinin hayati önem taşıdığına vurgu yapan Pekcan, şunları kaydetti:



"Kistik fibrozistik dediğimiz hastalığı, Konya'da tarama programına aldıktan sonra hasta sayısında artış olduğunu gördük. Sekiz sene önce Konya'da 2 hastamız varken şu anda 160 hastamız var. Aileler, yeni doğan çocukların 48 saat içinde dışkısını yapıp yapmadığını kontrol etmelidir. Doğuştan olan bu hastalık tuz kanallarında bir bozukluğun meydana gelmesinden kaynaklanıyor. Böyle olunca da bir çok organda tuz taşınma işlemi gerçekleşiyor. Akciğerdeki bozukluk sonucu balgam, öksürük veya bronşit bezi dediğimiz KOAH hastalığına kadar giden hastalıklar olabiliyor."