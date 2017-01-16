Konya Karın Yüksekliği Iş Makinalarının Boyunu Aştı

Konya'nın Taşkent İlçesi'nde karın yüksekliği, kar temizlemesi yapan iş makinaların boyunu aştı. Bu anlar ise objektiflere renkli yansıdı.



Konya kent merkezine 135 kilometre uzaklıktaki Orta Toros Dağları'nda Taşeli Platosu'nda bulunan yaklaşık 6500 nüfuslu Taşkent İlçesi, yoğun kara teslim oldu. 1620 rakıma sahip, Akdeniz sahilini 100 kilometre uzaklıktaki Taşkent'te karın yüksekliği yer yer 4 metreye ulaştı. Bazı kesimlerde 5 metreyi aştığı gözlendi. Taşkent'i, Ermenek ve Alanya ilçelerine bağlayan karayolları ise kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri de iş makinalarıyla, yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor. Karın yüksekliğinin iş makinasının boyunu aşması ise objektifleri renkli yansıdı.