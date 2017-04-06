Konya Karapınar'da Yeni Bir Obruk Oluştu

Konya Karapınar'da yeni bir obruk oluştu (ek)(Tür: Yurt)

Konya Karapınar'da yeni bir obruk oluştu (ek)

(Tür: Yurt)

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Karapınar, Konya
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