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Konya Karapınar'da Yeni Bir Obruk Oluştu
Konya Karapınar'da Yeni Bir Obruk Oluştu
Konya Karapınar'da yeni bir obruk oluştu (ek)(Tür: Yurt)
6 Nisan 2017 Perşembe 19:06
Konya
Karapınar
'da yeni bir obruk oluştu (ek)
(Tür: Yurt)
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