Konya Iş Yerlerinden Elektronik Eşya, Yardım Derneğinden de Yağ ve Bal Çalmışlar

Iş yerlerinden elektronik eşya, yardım derneğinden de yağ ve bal çalmışlar



KONYA'da çaldıkları otomobille 5 iş yerinden elektronik eşya ve sigara ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapan bir dernekten de zeytin yağı ve bal çalan 6 şüpheli polis tarafından yakalandı.



Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 gün içerisinde Selçuklu, Meram ve Karatay İlçelerinde 5 iş yeri ve 1 evden elekronik eşya ve sigara ile ihtiyaç sahiplerine yardım yapan bir dernekten 27 kilo zeytin yağı ve 8 kilo da bal çalınmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 30 bin lira değerinde elektronik malzeme çalan kişileri belirlemek için iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarından hırsızlıkta kullanılan otomobilin de çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin de daha önceden hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan Abdülkerim U.(21), ağabeyi Hüseyin U.(27), Metin Ö.(34), kardeşi Hamza Ö. (31) ve Burak T. (21) olduğunu belirledi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri de Yılmaz A.'ya sattığını tespit etti.



Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis ekipleri, dün evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Polistesi sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.