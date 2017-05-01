Konya Hospital'de Protokol İmza Töreni

Konya Hospital ve Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) arasında protokol anlaşması imzalandı.



İmzalanan protokol ile KONTİMDER üyeleri ve üyelerin birinci dereceden yakınları Konya Hospital'de indirimli sağlık hizmetinden yararlanmış olacak. Konya Hospital'de gerçekleştirilen protokol imza törenine, Hastane Başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ziya Karaca ile KONTİMDER Başkanı Osman Başaran katıldı. - KONYA