Gazinoda Tuvalet Kavgası: 2 Yaralı

Konya'da bir gazinoda iki grup arasında tuvalette sıra bekleme meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü iki grup arasında tuvalette sıra bekleme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 33 yaşındaki Yasin Saklan karın boşluğundan, 41 yaşındaki Hacı Arif Küçükkara ise sol bacağından bıçaklanarak yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yasin Saklan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.