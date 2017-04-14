Konya Erdoğan: Eyalet Gündemimizde Yoktur, Olmayacaktır

Erdoğan: Eyalet gündemimizde yoktur, olmayacaktır (3)



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşım 1 saat süren ziyaretin ardından, beraberindeki heyetle birlikte binadan çıkan Erdoğan, bina önünde bekleyen halkı selamladı. Ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsüne binip, halkı selamlayarak Mevlana Müzesi'ne geçip ziyaret etti. Erdoğan'ın, müze önündeki Mevlana Meydanı'na Büyükşehir Belediyesi'nin kadın işçileri tarafından 156 bin lale ile yapılan Türk bayrağının bulunduğu alana gelmesi ihtimali üzerine vatandaşlar burada bekledi. Ancak Erdoğan, müze ziyaretinin ardından havalimanına geçti. Bekleyen kalabalıkta dağıldı.



Erdoğan, saat 18.20 sıralarında özel uçakla İstanbul'a hareket etti.