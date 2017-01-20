Konya Emniyeti Şehitler İçin Hatim Okuttu

Türkiye genelinde şehit olan polis, asker ve vatandaşlar için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hatim okutuldu.



İl Emniyet Müdürlüğünün Mürşit Pınar Cami'sinde düzenlediği programda, cuma namazı öncesinde, şehit düşen polis, asker ve vatandaşlar için okutulan hatimlerin duası yapıldı.



Konya'da görev yapan polis memurları, cuma namazı sonrası camiden çıkan vatandaşlara lokum ve kolonya ikram etti.



Programa, Vali Yakup Canbolat, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, çok sayıda polis memuru ve vatandaşlar katıldı.