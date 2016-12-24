Konya El Bab'da Yaralanan Uzman Çavuş: O Bölgeleri Verirsek Ülkemiz Için Tehdit Olacak

El Bab'da yaralanan Uzman Çavuş: O bölgeleri verirsek ülkemiz için tehdit olacak



FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırı da yaralanan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Osman Şen, "Biz eğer o bölgeleri verirsek ülkemiz için büyük bir tehdit oluşacak. Orası bizim için, değerli ülkemizi tehdit açısından çok önemli."dedi.



1 yıl önce Uzman Çavuş olarak Bitlis Tatvan 10'uncu Komando Tugayı'nda göreve başlayan evli 1 çocuk babası Osman Şen, Fırat Kalkanı Harekatı'na 25 gün önce Özel Kuvvetlere destek amacıyla birliğiyle birliğe katıldı. El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda kulak zarının patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Şen, tedavisinin ardından memleketi Konya'ya döndü. Roketli saldırı sonucu yaralandığını belirten Şen, saldırıyı anlattı:



"Biz El Bab'ın gerisinde emniyetçi olarak, Özel Kuvvetler ve komando birliklerine destek olarak bekliyorduk. Temasın çıktığı gün, yoğun çatışma oldu. Hastane Tepesi'nde yoğun çatışmalar yaşandı. Bizimkilerin o bölgeyi vermemesi için DEAŞ ile çatıştığı bilgisi geldi. Bizim de oraya desteğe gitmemiz emredildi. Araçlarla El Bab, Hastane Tepesi'ne yaklaştık. Orada mevzi aldık. Sonra bize araçlara geçilmemiz emredildi. Biz hem havadan, hem karadan vurduğumuz için o an bize ihtiyaç duyulmadı. Üşümeyin denildi araçlara bindik. 4 kirpi zırhlı aracımız vardı. 15-20 dakika sonra içeriye ısı ve delici etkisi olan bir mühimmat girdi. O anda neye uğradığımızı şaşırdık. Hiç birşey beklemiyorduk. Araç zırhlı olduğu için güveniyorduk. Bir roketin, uzun namlulu silah mermisi geldiği zaman koruyan bir araçtı. Araca zarar geleceğini aklımızın ucundan geçmedi. Hastane bölgesinden o mühimmat atıldı. O basınçla tam bir can pazarı yaşandı. Aracın arka kapısı kapalıydı. Bir arkadaşımız iman gücüyle o zırhlı kapıyı tekmeleye tekmeleye açtı. Kapı açılınca herkes kendini dışarıya attı. Diğer birlikler bize yardımcı oldu, yaralılarımızı çıkardı. Sonradan Özel Kuvvetler komutanlarımız zırhlı araçlarla geldiler bizi götürdüler. Benim iki kulağımın da zarı patladı. "



"ALLAH, TÜRK ASKERİNİ KORUYOR"



Araçlarına isabet eden roketin çok farklı olduğunu belirten Uzman Çavuş Şen, "Bu mühimmat, roketin farklı bir çeşidi. Önce ısı veriyor, sonra delip geçiyor. Normal roket olsa, zırhlı araca işlemez. Allah, Türk askerini gerçekten koruyor. O mühimmat patlasaydı, Allah korusun hiçbirimizin külünü dahi bulamazlardı. O roket, sağ ön camdan girip sol arka taraftan çıktı. Allah'tan patlamad, çok şükür atlattık."dedi.



"ÜLKEMİZ İÇİN O BÖLGE ÖNEMLİ"



El Bab'ın Türkiye'nin güvenliği açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Şen, şunları söyledi:



"Asker orada temkinli, bizim orada olmamız gerekiyor. Biz eğer, o bölgeleri verirsek ülkemiz için büyük bir tehdit oluşacak. Orası bizim için değerli, ülkemizi tehdit açısından çok önemli. Allah'ın izniyle devlet büyüklerimizin emriyle giriyoruz. Allah'ın izniyle de ilerleyeceğiz."



"TÜRKLERİ GÜLDÜRMEK İSTİYORSANIZ, ONLARI ÖLÜMLE TEHDİT EDİN"



Bu toprakların atalarımızdan kaldığını ve gelecek nesillerede bir bütün olarak bırakılması gerektiğini belirten Şen, "Her Türk asker doğar, derler ya, yabancı komutanlar da tarihte hep, 'Türkleri güldürmek istiyorsanız, onları ölümle tehdit edin' demiştir. Biz bu işi sadece maddi amaçla değil, manevi amaçla yapıyoruz. Çünkü bu topraklar dedelerimizden, atalarımızdan bize kalan topraklar. Biz bu işi bunun bilincinde hareket ediyoruz. Biz bu emanetleri bizden sonrasına bırakalım ki biz de evlatlarımıza bir emanet bırakalım." diye konuştu.



Şen, bir an önce sağlığına kavuşup, birliğine dönüp El Bab'da mücadele ederek şehit olan askerlerin kanını yerde bırakmayacağını söyledi.