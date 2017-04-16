Konya Doğuştan Yemek Borusu Olmayan Minik Veli'ye Yardım Eli

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde doğuştan yemek borusu olmayan ve midesinden şırıngayla beslenen 11 aylık Veli Ömer Koç'a, takılması gereken 30 bin liralık yapay yemek borusunu, işsiz babası yurt dışından getirtemedi. Haberi alan Ereğlili hayırseverlerin, kaymakamlığa yardımda bulunması üzerine, yapay yemek borusunun siparişi verdirdi. Veli bebek, önümüzdeki günlerde ameliyata alınarak yapay yemek borusu takılacak.



Nikahsız Sevgi Başaran ve Cemil Koç çiftinin 11 aylık bebekleri Veli Ömer Koç, yemek borusu olmadan doğdu. Doğduğu günden bu yana hastane de tedavi altında bulunan Veli bebek, karnından şırıngayla besleniyordu. Baba Cemil Koç, işsiz olması nedeniyle yurt dışından getirtilmesi gereken 30 bin liralık yapay yemek borusunu getirtemedi. Durumu haber alan Ereğlili hayırseverler, yurt dışından getirtilmesi gereken yapay yemek borusunun parasını Ereğli Kaymakamlığı'na teslim etti. Yurt dışından siparişi verilen yapay yemek borusu hafta içi minik Veli'ye ameliyatla takılması bekleniyor.



Bebeğine yapılan yardımdan çok mutlu olduğunu belirten anne Sevgi Başaran,"Umudum yoktu ama umut oldular. Allah hepsinden razı olsun herkese çok teşekkür ederim. Şimdi çok mutluyum. Daha önce de başvurduk ama bir şey çıkmamıştı. Ereğlili iş adamlarına, hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Oğlum da diğer çocuklar gibi yiyip içebilsin, koşup oynayabilsin." dedi.



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