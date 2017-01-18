Konya Dilenciler, Topladıkları Parayı Ekmek Arası Dönerin Içine Saklamış

Konya'da Meram Belediyesi zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda aralarında çocuklarıyla birlikte dilenen kadınlarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Dilencilerden bazılarının ise yakalanmamak için topladıkları madeni paraları, ekmek arası dönerin içine sakladığı ortaya çıktı.



Konya'nın metropol ilçe belediyelerinden olan Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin farklı noktalarındaki dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çocuklarıyla birlikte dilenen kadınlarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 15 kişinin yapılan üst aramasında yaklaşık 300 lira para bulundu. Bazı dilencilerin ise topladıkları madeni paraları, yakalanmamak için ekmek arası dönerlerin içine sakladığı ortaya çıktı. Bu durumu fark eden zabıtalar ise şaşkınlarını gizleyemedi. Dilencilerin üzerinde çıkan paralara Kabahatler Kanunu gereği el koyulurken, her biri hakkında 109'ar lira idari para cezası uygulandı.



Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerin sıklıkla devam ettiğini belirtti.



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