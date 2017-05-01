Konya'dan Kısa Kısa

Çelik-İş Sendikası Seydişehir Şube Başkanı Murat Özkal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.



Başkan Özkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan onuruna yaraşır güvenceli bir hayat için çalıştıklarını söyledi.



Her çalışanın kendi görevinde bu ülkenin emekçileri olduğunu ifade eden Özkal, şunları kaydetti:



"Ülkemizin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayanlar emeğini, alın teriyle birleştirerek özveriyle çalışan işçilerimiz ve memurlarımızdır. Bugünün hepimiz için bir bayram havası içerisinde huzur ve güvenle geçmesini diliyorum. Türkiye için, Seydişehir için, işçiye, alın terine ve emeğine değer veren bir anlayışla görev yapmaya, emeğe ve emekçinin yanında olmaya tüm kararlılığımızla devam edeceğiz. Bu duygularla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."



Ahırlı'da köylü kadınların yufka telaşı



Ahırlı ilçesinde kadınlar kendi aralarında yardımlaşarak yufka yapma geleneğini sürdürüyor.



İlçeye bağlı Erdoğan Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, baharın gelmesiyle Ramazan'a ve yaza hazırlık için yufka yapıyor. Yufka yapılacak evde sabah erken saatlerde toplanan kadınlar görev taksimi yapıyorlar. Kadınlardan bazıları hamur yoğurup, kimisi hamur açıyor. Bazıları ise pişiriyor.



Yufka ekmek yapan Fatma Demir yaptığı açıklamada, "Komşular, akrabalar toplanıyoruz. Bugün bana, yarın başka bir komşuya. Yapılan yufkaları dikkatlice üst üste yığarak rutubetsiz bir odada saklıyoruz. İhtiyaç oldukça buradan alıp sulayarak yiyoruz. Yufka ekmek bizim için vazgeçilmez. Ramazanda tok tutar ve sağlıklıdır." dedi.