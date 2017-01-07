Konya'dan Haleplilere Yardım

Konya'da insani yardım malzemelerini taşıyan 3 tır, Suriyeliler için yola çıktı.



Türk Kızılayı Çumra Şube Başkanı Ömer Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, zor durumdaki Halepliler için 2 tırdan oluşan insani yardım malzemesinin hazırlandığını ifade etti.



Düşmanların çok sinsi şekilde ilerlediğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Devletimizin görevi bunların ipini tutanları etkisiz hale getirmektir. Bizlere düşen görev birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Bu kardeşliği Çumra'da gösterdiğimiz gibi Halep'te de göstermek istiyoruz. Bu yüzden gıda, battaniye, un ve temel ihtiyaçlardan oluşan 2 tır yardım malzemesini Halep'e gönderdik. Bugüne kadar 4 tır yardımı Haleplilere ulaştırdık. 5. tırımızı da hava şartlarının uygun olduğu bir günde göndereceğiz. Soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren mazlum Halepliler için herkese yardım çağrısında bulunuyorum."



- İHH'dan yardım tırı



Kemal Hatipoğlu İlkokulu Müdürü Gürkan Çetin, bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Haleplilere destek olmak için öğretmenler ve öğrenciler tarafından toplanan bağışları, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına teslim ettiklerini söyledi.



Tırda, gıda, kıyafet ve oyuncaklar bulunduğu aktaran Çetin, bağışta bulunanlara teşekkür etti.



Tırlar, dualarla uğurlandı.