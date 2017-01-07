Konya'dan Haleplilere Yardım

Anadolu İnsani Yardım Derneği (AYDER) öncülüğünde toplanan insani yardım malzemesini taşıyan 2 tır Suriyeliler için yola çıktı.



AYDER Basın Koordinatörü Umut Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, zor durumdaki Halepliler için 2 tırdan oluşan insani yardım malzemesinin hazırlandığını ifade etti.



Halep'ten 50 bine yakın sivilin İdlib kırsalına yerleştirildiğini dile getiren Çimen, şunları kaydetti:



"Gönderdiğimiz tırlarda giysi, ayakkabı, jeneratör, kömür, soba, battaniye ve gıda malzemeleri bulunuyor. Soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren mazlum Halepliler için herkese yardım çağrısında bulunuyorum. Bugüne kadar 166 tır yardımı Haleplilere ulaştırdık."