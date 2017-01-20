Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin girişi kısmında bulunan çatı kardan dolayı çöktü
Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin girişi kısmında bulunan çatı kardan dolayı çöktü . İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
(Tür: Yurt)
Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin Girişi Kısmında Bulunan Çatı Kardan Dolayı Çöktü Ek
Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin girişi kısmında bulunan çatı kardan dolayı çöktüKonya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin girişi kısmında bulunan çatı kardan dolayı çöktü .
Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin girişi kısmında bulunan çatı kardan dolayı çöktü
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