Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin Girişi Kısmında Bulunan Çatı Kardan Dolayı Çöktü Ek

Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin girişi kısmında bulunan çatı kardan dolayı çöktü



Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin girişi kısmında bulunan çatı kardan dolayı çöktü . İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.



(Tür: Yurt)