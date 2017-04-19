Konya'daki Terör Operasyonu

Konya'da terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişi serbest bırakıldı.



Polis ekiplerince gözaltına 18 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.



Adliyeye sevk edilen 15 şüpheli nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere 11 Nisan'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı.