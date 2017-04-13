Konya'daki Fetö/pdy Operasyonu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 46 eski polisten 36'sı tutuklandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındakilerin sayısı 46'ya yükseldi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 36'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları öne sürülen 48 eski polisten 38'i, 8 Nisan'da gözaltına alınmıştı.