Konya'daki Fetö/pdy Operasyonu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 46 eski polisten 36'sı tutuklandı.

Konya'daki Fetö/pdy Operasyonu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 46 eski polisten 36'sı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındakilerin sayısı 46'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 36'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları öne sürülen 48 eski polisten 38'i, 8 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

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