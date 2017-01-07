Konya'daki Cinayet - Özbekistan Uyruklu Kadının Öldürülmesine Ilişkin Gözaltına Alınan Zanlı...

Konya'da Özbekistan uyruklu kadının başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.



Özbekistan uyruklu Ranokhon Alıkhanova'nın (35), başından tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan İbrahim Ş'nin (39) yakalanması için çalışma başlattı.



Emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, saklandığı merkez Karatay ilçesindeki evde yakalandı.



İbrahim Ş'nin ilk ifadesinde, "Evin dışında havaya ateş edecektim. Buzlanma nedeniyle ayağım kayınca silah ateş aldı." dediği öğrenildi.



Polisteki işlemlerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. İbrahim Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'ndeki evde 5 Ocak'ta başından vurulan Ranokhon Alıkhanova, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.