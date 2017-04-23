Konya'daki Cinayet

Konya'da parkta 2 grup arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Merkez Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesi'ndeki cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlı E.A'nın (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Meram'daki bir parkta dün 2 grup arasında iddiaya göre "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Mustafa Umut Çaka (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlı E.A'yı (18) gözaltına almıştı.