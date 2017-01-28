Konya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 46 Yaralı / Ek Fotoğraf

Konya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 46 Yaralı / Ek Fotoğraf

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Konya