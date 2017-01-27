Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 16 Yaralı

Konya'da yoldan çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı.

Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 16 Yaralı

Konya'da yoldan çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 16 kişi yaralandı.

Hüseyin A. yönetimindeki 46 U 2135 plakalı otobüs, Konya-Aksaray karayolunun 55. kilometresinde kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, otobüsteki 16 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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