Konya'da Yatılı Kuran Kursunda Cinsel İstismar

Konya'da yatılı bir Kuran kursunda yaşı küçük öğrencilerin istismara uğradığı ihbarını alan Diyanet İşleri müfettişler, korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Savcılık soruşturma başlattı. Suç tarihinde yaşları 16-17 olan 5 belletmen, 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor.

Habertürk Gazetesi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'da yatılı Kuran kursunda çocukların yaşadığı cinsel istismar, 2016'da isimsiz bir ihbar mektubuyla ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelen ihbar mektubunda Konya'nın bir ilçesindeki yatılı Kuran kursunda yaşları 11 ile 12 arasında değişen birden fazla çocuğa yine aynı yurtta yatılı olarak kalan ve o dönem yaşları 16 ile 17 olan 5 belletmenin cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

DİYANET MÜFETTİŞ GÖNDERDİ

İsimsiz ihbar mektubuyla harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı olayı incelemesi için müfettiş görevlendirdi. Kursta öğrencilerle tek tek ve yüz yüze görüşen müfettişler, yazılı olarak anlatımlarını da aldı. Müfettişler inceleme sonunda elde ettikleri tüm delilleri dosya halinde getirerek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İddialar ve müfettişlerin tespitleri üzerine "2016/23617" sayılı soruşturma dosyası üzerinden iddianame hazırlayan savcılık, istismar uyguladığı iddia edilen kişiler hakkında da dava açtı.

'BANA KÖTÜLÜK YAPTILAR'

İfadelerinin büyük bir kısmına yer veremediğimiz mağdur çocuklardan H.S.K. çocuk izleme merkezinde alınan ifadesinde yaşadığı o kötü günleri şu ifadelerle anlattı:

"2014 yılı yaz aylarında hafızlık eğitimi için Kuran kursuna başladım. Kursta yatılı olarak bulunduğum süre içinde belletmen olan ağabeylerimiz bana kötülük yaptılar. Kimseye bir şey anlatmadım. Şikâyetçi de olmadım."

KORKTU, ANLATMADI

Tacize uğrayan çocuklardan Y.G. de iddiaları doğruladı ve "10 yaşımdan 12 yaşıma kadar bu yurtta yatılı olarak eğitim aldım. 2015'te yurttan ayrıldım. Ben yaşadığım bu olaylar nedeniyle şikâyetçi olmadım." dedi.

İddianamede Y.G.'nin adli görüşmeciyle işbirliği içinde olduğu belirtilerek, "Y.G. ön görüşmede kendisinin hiçbir cinsel tacize maruz kalmadığını söylemesine rağmen, adli görüşmede maruz kaldığı cinsel istismar olayını anlatmıştır. Öte yandan Y.G.'nin görüşme sürecinde çekingen ve ürkek olduğu yaşamış olduğu cinsel istismarı ailesinden korktuğu için anlatmaktan çekindiği gözlenmiştir." denildi.

"2 ABİ SAPIKLIK YAPTI"

Öğrencilerden Ş.K. "Yaklaşık 1 yıl bu kursta yatılı olarak kaldım ve hafızlık çalıştım. Yurtta bize belletmenlik yapan E.A ve S.A. bana sapıklık yaptı. Bir süre sonra S.A.'nın trafik kazasında öldüğünü duydum. Kimseden şikâyetçi olmadım." dedi.

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede "Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri hususunda kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli delilin bulunduğu" belirtildi. Cinsel istismarla suçlanan ve 3 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istenen 4 sanık, yargılandıkları 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Haziran'da 3'üncü kez hâkim karşısına çıkacak. Şüpheli 1 belletmenin trafik kazasında öldüğü öğrenildi.