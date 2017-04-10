Konya'da Uyuşturucu Operasyonlarında Üç Kişi Tutuklandı

Konya'da soğan yüklü bir kamyonda 60 kilogram esrar, bir minibüste de 1 kilo 600 gram eroin yakalanırken, üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak satıcılarına uyuşturucu getirileceği ihbarını değerlendirerek Konya-Karaman Karayolu şehir girişinde soğan yüklü bir kamyonu durdurdu. Yapılan arama sonucunda soğanlar arasında 60 kilogram esrar ele geçirilirken, kamyon sürücüsü Kemal A. gözaltına alındı.



Öte yandan, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya-Antalya Karayolundan gelen bir minibüste yaptıkları aramada da 1 kilo 600 gram eroin ele geçirdi. Minibüste bulunan Ali K. ve Ali E. gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili olarak üç şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA