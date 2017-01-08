Konya'da Ulaşıma Kar Engeli

Konya'nın Seydişehir ilçesi ve çevresinde kar yağışı, şehirlerarası ulaşımda aksamaya neden oluyor.



Kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir-Antalya karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi düştü.



Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, Marangozlar Kavşağı'nda araçların geçişine izin vermiyor ve sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.



Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.