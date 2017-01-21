Konya'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Konya'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mehmet Hanifi Abar yönetimindeki 33 B 0463 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda Mehmet Ç. idaresindeki 42 S 6691 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Abar, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Abar ile yaralanan otomobildeki Ümmühan Abar (35), Samet (12), Döndü (58), Neslihan (39), İlayda (8) ve Gülperi Nergiz (3) Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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